Мишустин объявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о создании в России координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В совет войдут оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, руководители регионов и все заинтересованные лица.

Глава кабинета министров на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией пояснил, что координационный совет по противодействию коронавирусу необходим, чтобы ситуация вышла из сферы одних лишь медицинских вопросов.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 47 человек.