Противолодочные Ту-142 выполнили длительный полет над акваторией двух океанов
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пара противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, сообщает в субботу Минобороны России.
Как отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс", продолжительность их полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью более пяти тысяч километров, сказали в ведомстве.
По данным Минобороны, летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
В ближней зоне Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, информирует министерство.
По его данным, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В Минобороны отметили, что полет плановый, проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142.
Ту-142 - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Он предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяженности. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.