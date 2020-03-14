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Противолодочные Ту-142 выполнили длительный полет над акваторией двух океанов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пара противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, сообщает в субботу Минобороны России.

Как отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс", продолжительность их полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью более пяти тысяч километров, сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

В ближней зоне Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, информирует министерство.

По его данным, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В Минобороны отметили, что полет плановый, проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142.

Ту-142 - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Он предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяженности. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Ту-142 Тихий океан Северный Ледовитый океан Минобороны РФ

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