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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:32

Самолеты 4 стран НАТО сопроводили российские Ту-142 в районе Шотландии и Ирландии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС четырех стран НАТО в среду, 11 марта, в течение нескольких часов сопровождали два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 у берегов Шотландии и Ирландии, сообщают в четверг в альянсе.

"Истребители из нескольких стран НАТО были подняты в воздух для сопровождения российских военных самолетов в районе западных берегов Шотландии, Ирландии и над Бискайским заливом", - говорится в сообщении НАТО. В альянсе пояснили, что Ту-142 сопровождали самолеты ВВС Великобритании, Франции, Испании и Норвегии.

11 марта стало известно, что два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС Typhoon ("Тайфун") вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения двух российских военных самолетов, выполняющих полет к северу от Соединенного Королевства.

Позднее в тот же день в ВВС Великобритании заявили, что российские Ту-142 выполняли полеты в "зоне интересов" Соединенного Королевства. Как сказал главный маршал авиации, начальник штаба ВВС Британии Майк Уигстон, военные самолеты РФ "не соблюдают международные правила воздушного движения, представляя опасность для авиаперевозчиков, и не приветствуются вблизи нашего воздушного пространства".

НАТО Шотландия Ирландия Великобритания Франция Испания Норвегия

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