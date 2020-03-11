Британские истребители подняты на "перехват" российских самолетов к северу от Шотландии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС Typhoon ("Тайфун") в среду вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения двух российских военных самолетов, выполняющих полет к северу от Соединенного Королевства, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Для обеспечения длительности полетов британские истребители сопровождает самолет-заправщик Voyager ("Вояджер"), поднявшийся с авиабазы Брайз Нортон в Англии.

По имеющимся данным, британские истребители взяли на сопровождение российские самолеты к западу от Шетландских островов над международными водами Атлантики.

Как сообщалось, в субботу истребители дежурных сил британских Королевских ВВС Typhoon также поднимались для идентификации и сопровождения двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142, выполнявших полет над Восточной Атлантикой.

По имеющимся данным, британские истребители сопровождали российские самолеты вблизи юго-запада Ирландии. За полетом российских самолетов также проследила пара французских перехватчиков.

В пресс-службе Северного флота РФ тогда сообщили, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в субботу совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.

Российские летчики выполнили полет на максимальную дальность с дозаправкой в воздухе от самолета-танкера Ил-78 в южной части Норвежского моря.

По данным Северного флота, полетные задания экипажами Ту-142 были отработаны над водами Иберийской Атлантики.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.