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Великобритания сочла полеты российских Ту-142 у ее берегов угрозой гражданской авиации

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Истребители Королевских ВВС Typhoon ("Тайфун") в среду осуществили вылеты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения двух российских противолодочных самолетов Ту-142, выполнявших полеты "в зоне интересов Великобритании", сообщили в ВВС Великобритании.

Там напомнили, что вылет британских истребителей в среду для сопровождения российских самолетов стал уже вторым за неделю. Аналогичные полеты российские дальние противолодочные самолеты совершили в минувшую субботу.

"Эти российские бомбардировщики (подразумеваются противолодочные самолеты Ту-142 - ИФ) не соблюдают международные правила воздушного движения, представляя опасность для авиаперевозчиков, и не приветствуются вблизи нашего воздушного пространства, - заявил главный маршал авиации, начальник штаба ВВС Британии Майк Уигстон. - "Тайфуны" вместе с нашими союзниками по НАТО способствовали тому, чтобы эти российские самолеты не создали какой-либо угрозы".

При этом в пресс-службе Северного флота РФ сообщали, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в среду совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана - Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики.

Отмечалось, что продолжительность полета превысила 14 часов, а протяженность маршрута - 10 тысяч километров.

В пресс-службе Северного флота РФ подчеркивали, что полеты выполнялись "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".

В ближней зоне самолеты Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота, добавили в пресс-службе.

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