Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).

"Должен сказать, что те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями, о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности. Видимо политики хотят погреться на этой теме, как это обычно бывает в сложных жизненных ситуациях. Наоборот, мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания", - сказал Собянин.

Он пояснил, что своевременное информирование о новых случаях заражения коронавирусом позволяет выявить круг общения заболевших, выяснить, с кем они контактировали на работе, с кем возвращались из-за границы и так далее, чтобы как можно быстрее локализовать распространение инфекции.

"Без широкого информирования населения это невозможно сделать. Поэтому мы немедленно сообщаем о всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора. У нас нет ни одного случая, где бы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит", - подчеркнул Собянин.

Он также призвал горожан не паниковать, но в то же время не терять бдительности.

"Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем нормальном режиме, работает транспорт, предприятия, организации. К этому нужно относиться спокойно, с другой стороны - нужно быть бдительными", - сказал мэр Москвы.

Он отметил, что во всем мире принимаются жесткие меры по борьбе с коронавирусом: закрываются различные организации, ограничивается работа транспорта, чего в Москве пока не происходит, так как столичные власти делают упор на работу "с группами риска".

Собянин призвал граждан и работодателей информировать о признаках заболевания ОРВИ, гриппа у сотрудников, посещали ли работники страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Также он попросил горожан сообщать о нарушениях карантинного режима теми, кому он необходим.

"Без поддержки руководителей предприятий, без поддержки горожан нам сложно будет справиться с этой ситуацией. Вместе мы одолеем эту проблему", - подчеркнул Собянин.

По данным на вечер субботы, в Москве выявлено 33 случая заболевания COVID-19, среди которых есть несовершеннолетние.