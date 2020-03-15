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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Власти Подмосковья исключили дефицит товаров в регионе в связи COVID-19

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В магазинах Подмосковья нет дефицита товаров и продуктов в связи с распространением коронавируса, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Жители Московской области озабочены информацией об ажиотажном спросе в последние дни. Действительно, спрос есть, но дефицита нет. И не будет. Торговые точки можно посещать спокойно и планово", - отметили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что правительство региона внимательно следит за состоянием товарных рынков, ведется мониторинг цен и товарных запасов в магазинах, на распределительно-оптовых центрах и у производителей продукции.

Также планируется наращивать товарные запасы по востребованным группам товаров.

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На всех предприятиях торговли проводится дезинфекция, к работе не допускаются сотрудники с температурой и общим недомоганием.

В пресс-службе призвали людей не поддаваться ажиотажу, относиться здраво к фейковым сообщениям в соцсетях о дефиците. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, добавили в министерстве.

По последним данным, число пациентов с коронавирусом в России достигло 59.

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