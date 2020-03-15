Что произошло за день: воскресенье, 15 марта

Новые случаи заражения коронавирусом в России и транспортные ограничения в Европе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зафиксированы еще четыре случая заражения коронавирусом. Теперь их насчитывается 63. Один из пациентов - венесуэлец, приехавший из Мадрида. Между тем выяснилось, что у троих ранее выявленных пациентов с коронавирусом заражение произошло внутри страны. Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о занижении статистики по заболевшим. Для борьбы с распространением COVID-19 Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение.

- Страны вводят транспортные ограничения в борьбе с коронавирусом. РЖД сообщили об отмене поездов в Молдавию, Латвию и на Украину. Австрия закрыла въезд в страну из России, Великобритании, Нидерландов и с Украины. Молдавия с 17 марта приостановит авиасообщение со всеми странами. Граница России и Грузии с 16 марта частично закрывается. "Аэрофлот" объявил об отмене полетов еще в несколько городов Европы и Узбекистана. Также приостанавливается авиасообщение между Баку и семью российскими городами.

- Боевики в Сирии вынудили российско-турецкий патруль сократить маршрут. Военные двух стран впервые патрулировали участок сирийской трассы М-4, однако террористы устроили провокации, используя мирных жителей в качестве "живых щитов".

- Минпромторг РФ призвал граждан закупать продукты с умом. Там подчеркнули, что торговые сети заранее сделали товарные запасы и дефицита нет, а опустение полок связано с особенностями выкладки продуктов. Власти Подмосковья также исключили возможность дефицита продуктов на фоне угрозы коронавируса.

- Запуск ракеты SpaceX отменили за секунды до старта. Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 должна была доставить на орбиту 60 интернет-спутников, однако возникли проблемы в двигательной установке.