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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - У торговых сетей, работающих в России, нет проблем с запасами и доставкой товаров в магазины, заявил "Интерфаксу" представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Организация объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", Metro, "Ашан".

По его словам, существующих запасов у торговых сетей хватит на несколько недель работы, и запасы продолжают пополняться. "Особое внимание уделяется сейчас бесперебойной доставке товаров в торговые точки, особенно в те, чьи складские помещения ограничены по размерам и куда товары надо довозить из распределительных центров в ежедневном режиме", - сообщил он.

Минпромторг просил сети подготовить комплексную статистику по изменению спроса к 16 марта, сейчас сети работают над выполнением поручения. Ситуацию со снабжением потребителей товарами повседневного спроса контролирует федеральное правительство, торговые сети, местные администрации, добавил представитель ассоциации.

Ранее в воскресенье Минпромторг призвал граждан осознанно и рационально подходить к планированию покупок, напомнив, что "у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно". В министерстве подчеркнули, что продовольственные магазины закрывать не планируют, а торговые сети заранее создали товарные запасы.

По данным на воскресенье, в России зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом.

Некоторые европейские страны ввели ограничения на работу магазинов, кроме продуктовых. На полках продуктовых магазинах наблюдалась нехватка товаров.

Ассоциация компаний розничной торговли X5 Retail Group Магнит Лента Metro Ашан

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