Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - У торговых сетей, работающих в России, нет проблем с запасами и доставкой товаров в магазины, заявил "Интерфаксу" представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Организация объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", Metro, "Ашан".

По его словам, существующих запасов у торговых сетей хватит на несколько недель работы, и запасы продолжают пополняться. "Особое внимание уделяется сейчас бесперебойной доставке товаров в торговые точки, особенно в те, чьи складские помещения ограничены по размерам и куда товары надо довозить из распределительных центров в ежедневном режиме", - сообщил он.

Минпромторг просил сети подготовить комплексную статистику по изменению спроса к 16 марта, сейчас сети работают над выполнением поручения. Ситуацию со снабжением потребителей товарами повседневного спроса контролирует федеральное правительство, торговые сети, местные администрации, добавил представитель ассоциации.

Ранее в воскресенье Минпромторг призвал граждан осознанно и рационально подходить к планированию покупок, напомнив, что "у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно". В министерстве подчеркнули, что продовольственные магазины закрывать не планируют, а торговые сети заранее создали товарные запасы.

По данным на воскресенье, в России зарегистрировано 63 случая заражения коронавирусом.

Некоторые европейские страны ввели ограничения на работу магазинов, кроме продуктовых. На полках продуктовых магазинах наблюдалась нехватка товаров.