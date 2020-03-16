В РПЦ призвали пройти между "Сциллой паники" из-за коронавируса и "Харибдой легкомыслия"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус быстрее всего передается в соцсетях и интернете, в этой ситуции нужно пройти "между Сциллой паники и Харибдой легкомыслия", заявил в эфире "Эха Москвы" глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ситуацию он назвал серьезной. По его словам, сейчас священники в проповедях советуют при симптомах заболевания оставаться дома, исходя из здравого смысла и христианского человеколюбия. Ссылаясь на решение Синода, он рекомендовал людям не поддаваться панике, но и не впадать в легкомыслие и выполнять рекомендации врачей.

Он также объяснил, почему в связи с распространением коронавируса не изменяется принятый в Церкви порядок причастия и, в частности, не используются одноразовые ложки. "Люди, приходящие в храм, это люди, которые верят, что они принимают Тело и Кровь Христовы, через которые нельзя заразиться. Но это не означает, что нужно пренебрегать мерами, обеспечивающими безопасность человека в тех или иных ситуациях", - отметил Легойда.

"Мы верим в бога и в то, что жизнь человеческая в руках божьих, но это не значит, что можно легкомысленно к этой жизни относиться. Особый призыв церкви заключается в обращении к богу и к молитве", - сказал глава синодального отдела.

Он напомнил, что Синод на прошлой неделе предписал при причастии использовать одноразовые стаканчики для запивки. Также, по его словам, киоты икон, к которым прикладываются верующие, стали чаще обрабатывать дезинфицирующим средством. Он также отметил, что верующих никто не заставляет прикладываться к иконам и мощам, они это делают по собственной воле.