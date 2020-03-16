Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом

В совет вошли два главы регионов - Сергей Собянин и Андрей Воробьев

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом говорится в постановлении кабмина. Совет был создан 14 марта.

Кроме Мишустина, в совет вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, а также вице-премьер по цифровой экономике, инновациям и связи Дмитрий Чернышенко. В совет также включены мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме них, в совет вошли главы некоторых федеральных ведомств, заместители министров и чиновники аппарата правительства. Аппарат займетсся организационно-техническим обеспечением деятельности совета.

В совет вошли директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МЧС Евгений Зиничев, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Евгений Дитрих, глава ФТС Владимир Булавин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главы Россельхознадзора и Роспотребнадзора Сергей Данкверт и Анна Попова, замглавы МИД Игорь Моргулов, замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков.

По словам Мишустина, совет будет ежедневно принимать решения и координировать действия федеральных, региональных и местных органов власти по ограничению распространения инфекции.

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для исполнения представленными в нем органами исполнительной власти и организациями.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом был создан при правительстве в конце января. О создании Координационного совета при правительстве стало известно 14 марта.

15 марта президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу при Госсовете по борьбе с коронавирусом, ее возглавил Собянин.