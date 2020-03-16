Мишустин призвал чиновников максимально помогать бизнесу

Бизнес он призвал занять ответственную позицию и подключиться к борьбе с пандемией

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В условиях борьбы с коронавирусом вся работа органов власти, в том числе контрольно-надзорных органов, должна быть настроена на максимальную поддержку бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что названные им меры по поддержке экономики и граждан - это только первоочередные шаги.

"О деталях и наших последующих действиях мы, конечно же, подробно и детально объявим дополнительно", - пообещал премьер.

Бизнес и крупные корпорации он призвал занять ответственную позицию и заняться защитой здоровья своих работников.

"Прошу крупные корпорации включить все свои ресурсы для противостояния распространению коронавирусной инфекции, в координации со штабом принять комплексные меры по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий и защите собственных работников от коронавируса, а также направить предложения по участию бизнеса в реализации действий правительства и региональных администраций в борьбе с вирусом", - заявил Мишустин.