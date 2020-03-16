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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Чиновники объяснили порядок свободного посещения школ в Москве

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Свободное посещение школ, введенное в Москве, подразумевает дистанционное обучение и выполнение домашних заданий, учителя будут это проверять, сообщили в городском департаменте образования. Этот режим ввели, чтобы дети с ослабленным иммунитетом избежали риска заразиться.

Родителям, которые решили не отправлять детей в школу, рекомендовано "строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на улице, в кинотеатре, торговых центрах, парках развлечений или других общественных местах": "Это важно с точки зрения сохранения здоровья".

По словам представителя департамента, для таких детей обучение будет организовано дистанционно через сервисы МЭШ (московская электронная школа). С их помощью можно будет изучать новый материал, писать тесты и контрольные, готовиться к госэкзаменам.

Свободное посещение школ введено в Москве с 16 марта и до особого распоряжения. Родители получили право решать, отправлять ребенка в школу или оставлять дома.

Ранее в понедельник стало известно, что в Петербурге вводится такой же режим, а учащимся школ и колледжей Ленобласти рекомендовано перейти на дистанционное обучение. В Екатеринбурге школы и детские сады будут закрыты на карантин, по согласованному решению мэрии города и администрации Свердловской области, на остальной территории регион школы и садики переходят на свободное посещение по решению родителей.

Москва Петербург Ленинградская область Екатеринбург Свердловская область

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