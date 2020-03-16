На входе в Госдуму установили температурный контроль

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - С понедельника у входящих в здания Государственной Думы дистанционно измеряют температуру, передает корреспондент "Интерфакса".

Кроме того, в Думе установили диспенсеры с антисептиками, трижды в день проводится дезинфекция в местах наибольшего скопления людей. Как пояснили агентству в аппарате нижней палаты парламента, эти, а также ряд других мер нацелены на профилактику коронавируса.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что отменены или перенесены заграничные командировки депутатов, а также ряд международных мероприятий, в частности, запланированный на конец июня третий форум "Развитие парламентаризма".

В аппарате нижней палаты парламента информировали, что внутридумские мероприятия будут по максимуму переведены в онлайн режим. Их можно будет отследить на сайте Госдумы, а также на других официальных ресурсах, ведущих трансляцию.