Госдума отменила июньский форум "Развитие парламентаризма"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Госдума решила отменить намечавшийся в конце июня международный форум "Развитие парламентаризма" и другие международные мероприятия, объявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Коррективы в планах он объяснил ситуацией с коронавирусом.

"Самое важное - здоровье граждан, кроме того, мы не можем кого-то обидеть, не пригласив", - сказал спикер.

Третий форум "Развитие парламентаризма" должен был пройти в Москве 29 и 30 июня. Как говорил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, на мероприятие подали заявки представители 60 стран, всего 300 человек.

Слуцкий назвал этот форум "стволовым для внешнеполитической повестки Госдумы, которая в свою очередь, является парламентской проекцией внешнеполитической повестки президента".