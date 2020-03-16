Госдума ужесточила проход приглашенных на заседания комитетов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме ужесточили порядок пропуска на заседания комитетов и отменили собрания с участием сторонних экспертов, рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В частности, по его словам, пропуск на заседание комитета будет нужно заверять у главы комитета и уведомлять приемную палаты о приглашенных.

"Я думаю, что депутатская деятельность есть депутатская деятельность, но давайте мы договоримся, что никаких вот там посиделок, собраний, больших обсуждений, как мы это любим делать, с привлечением экспертов, привлечением общественности мы делать не будем", - сказал Макаров.

Он объяснил эти ограничения необходимостью сдержать распространение коронавируса и привел Китай, Японию и Южную Корею, где вводились жесткие меры, как положительный пример стран, сумевших сдержать инфекцию.

По словам Макарова, на фоне других стран ситуация в России выглядит объективно лучше, так как превентивные меры стали применяться заблаговременно.

Заседание комитета по бюджету, которое традиционно проходит в понедельник, прошло в полупустом зале. Были заняты кресла председательствующих, депутатов и правительства. Существенно поредели места, где традиционно рассаживаются эксперты и приглашенные.

Ранее в понедельник стало известно, что входящим в Госдуму начали измерять температуру. Также в палате установили диспенсеры с антисептиками.

На прошлой неделе было объявлено, что в палате трижды в день будут проводить дезинфекцию в местах наибольшего скопления людей. Спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что отменены заграничные командировки депутатов, а в здании палаты отменяются международные мероприятия, в том числе форум "Развитие парламентаризма".