Клишас счел неправильным сравнивать с 1998 годом нынешнюю поправку о президентских сроках

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Норма закона о поправках в Конституцию, позволяющая действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на выборах, соответствует фундаментальным принципам Основного закона, и сравнивать нынешнюю ситуацию с событиями 1998 года неправильно, заявил сенатор Андрей Клишас.

"Новые положения не противоречат основам конституционного строя. Конституционный Суд с учетом введения данных специальных норм должен дать заключение об их соответствии главам 1 и 2 Конституции Российской Федерации. Основания для признания нормы, устанавливающей возможность действующего главы государства принять участие в следующих выборах президента РФ, противоречащей главам 1 и 2 Конституции Российской Федерации, отсутствуют", - заявил Клишас журналистам.

Так он прокомментировал развернувшуюся в интернете дискуссию о том, что в 1998 году Конституционный суд уже разбирал вопрос о президентских сроках. Тогда речь шла о том, должен ли засчитываться в качестве первого президентский срок Бориса Ельцина, начавшийся до вступления в силу Конституции РФ (1993 года), которая ограничила двумя сроками возможность для одного и того же лица занимать пост президента. Тогда суть решения КС РФ сводилась к тому, что этот срок должен быть зачтён Ельцину.

"Предметом рассмотрения Конституционного Суда в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 №134-О "По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции Российской Федерации" была иная правовая ситуация. На момент вступления в силу Конституции РФ 1993 года ранее избранный президент РФ занимал эту должность первый срок. В законодательстве 1998 года отсутствовала специальная оговорка о том, что в переходных положениях Конституции РФ срок полномочий президента РФ не включается в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 81 Конституции РФ", - отметил Клишас.

"Как указано в Определении Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 №134-О, избиратели, голосуя в 1996 году за кандидатуру действовавшего президента Российской Федерации, исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий в соответствии с частью 3 статьи 81 Конституции РФ", - сказал он.

Между тем, в принятом Госдумой и одобренном Советом Федерации в среду законе о поправках к Конституции РФ "уточняется часть 3 статьи 81 Конституции РФ, а также в части 6 статьи 3 Закона РФ о поправках к Конституции РФ закрепляется специальная норма, которая предусматривают возможность действующего президента РФ баллотироваться на следующих президентских выборах", отметил сенатор.

По его словам, согласно поправкам, положение, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему или занимающему этот пост, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение. Это положение не исключает для данного лица возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.

"Новая часть 31 статьи 81 Конституции РФ в случае поддержки поправок гражданами на общероссийском голосовании предоставит возможность действующему главе государства принять участие в следующих выборах президента РФ", - отметил Клишас.

Таким образом, полагает он, указанные нормы не содержат неопределенности в понимании конституционных положений в отличие от ситуации 1998 года. "Новые нормы прописаны четко, однозначно и недвусмысленно. Конституционный Суд рассмотрит вопрос о соответствии внесённых поправок Конституции РФ. Окончательное решение о возможности закрепления в Законе о поправке к Конституции Российской Федерации права действующего главы государства участвовать в следующих выборах президента РФ примут граждане на общероссийском голосовании", - подчеркнул он.

Определение КС в 1998 году

В ноябре 1998 года Конституционный суд РФ вынес определение по делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции Российской Федерации.

Дело рассматривалось по обращению Государственной Думы РФ, которая попросила КС разъяснить, является ли срок осуществления полномочий президента, указанный в пункте 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции РФ, первым из двух сроков, предусмотренных ее статьей 81 (часть 3). Государственная дума настаивала, что на следующих выборах на должность президента может быть избрано лишь лицо, не занимавшее ранее эту должность.

В своем определении КС отметил, что должность президента РСФСР была введена законом РСФСР от 24 апреля 1991 года "О Президенте РСФСР", а месяцем позже институт президента РСФСР был включен в действовавшую тогда Конституцию РСФСР. Срок полномочий составлял 5 лет, отмечалось, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух сроков подряд. В июне того года президентом РСФСР был избран Ельцин. В декабре 1993 года РСФСР сменила название на РФ, а президент РСФСР стал именоваться президентом РФ. Со вступлением в силу в 1993 году новой Конституции срок полномочий Ельцина не прерывался, а в 1996 году он был переизбран на второй срок.

Как подчеркнул КС, в 1996 году все участники избирательного процесса - избиратели, соответствующие правоприменители и сам президент РФ Ельцин исходили из того, что он выдвигался, поддерживался и избирался как лицо, претендующее на занятие должности президента РФ на второй срок подряд, был избран на второй срок подряд, а предшествующий период был для него соответственно первым сроком.

Как заключил КС, доводы о том, что ограничение продолжительности полномочий одного и того же президента двумя сроками подряд относится якобы только к случаю, когда оба срока полностью имели место в период действия нынешней Конституции РФ, и что указанный в пункте 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения" срок не является первым сроком в смысле статьи 81 (часть 3), вступают в противоречие с выраженной на выборах волей народа.