Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:48

Путин потребовал от прокуроров обеспечить законность при голосовании по Конституции

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил прокурорам обеспечить строгий надзор за законностью при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и обеспечить в полном объеме права граждан на свободное выражение своей воли.

Изменение Конституции

Глава государства заявил об этом на коллегии Генпрокуратуры России 17 марта.

"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни. Необходимо добиваться обеспечения и внимательно отслеживать все аспекты антитеррористической защищенности социально значимых объектов, мест массового пребывания людей, - продолжил Путин.

Он напомнил, что в 2019 году благодаря усилиям прокуроров четыре иностранных неправительственных организации были признаны нежелательными для России, а еще три - экстремистскими и запрещены.

Президент также призвал прокуроров "повысить эффективность деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан".

Он отметил, что поле ответственности надзорного ведомства очень широко, а полномочия - очень велики. "Этот высокий статус должен быть в полной мере отражен и закреплен в новой редакции федерального закона о прокуратуре РФ", - добавил он.

Он также напомнил прокурорам о необходимости выявлять и пресекать любые правонарушения, которых по-прежнему остается много.

Он отметил, что это касается в том числе такой чувствительной сферы, как социальные права граждан.

"Вы знаете, вынесенные на российское голосование поправки в Конституцию РФ, усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а, значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан", - заявил Путин.

Генпрокуратура Владимир Путин Конституция

Новости по теме

Новости

Медики подтвердили коронавирус у жительницы Пензы

У вернувшегося из Австрии жителя Красноярска подтвердился коронавирус

У вернувшегося из Австрии жителя Красноярска подтвердился коронавирус

Всех россиян, вернувшихся из-за рубежа с симптомами ОРВИ, проверят на коронавирус

Всех россиян, вернувшихся из-за рубежа с симптомами ОРВИ, проверят на коронавирус

Генпрокурор РФ уличил предприятия ОПК в массовом использовании контрафакта

Генпрокурор РФ уличил предприятия ОПК в массовом использовании контрафакта

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

"Инвитро" начнет делать тесты на коронавирус в течение месяца

Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти

Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти

Мэр Мурманска отправлен на карантин по коронавирусу

Пригожин подаст иск на $50 млрд за незаконное преследование "Конкорда" в США

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');