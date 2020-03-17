Путин потребовал от прокуроров обеспечить законность при голосовании по Конституции

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил прокурорам обеспечить строгий надзор за законностью при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и обеспечить в полном объеме права граждан на свободное выражение своей воли.

Глава государства заявил об этом на коллегии Генпрокуратуры России 17 марта.

"Необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни. Необходимо добиваться обеспечения и внимательно отслеживать все аспекты антитеррористической защищенности социально значимых объектов, мест массового пребывания людей, - продолжил Путин.

Он напомнил, что в 2019 году благодаря усилиям прокуроров четыре иностранных неправительственных организации были признаны нежелательными для России, а еще три - экстремистскими и запрещены.

Президент также призвал прокуроров "повысить эффективность деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан".

Он отметил, что поле ответственности надзорного ведомства очень широко, а полномочия - очень велики. "Этот высокий статус должен быть в полной мере отражен и закреплен в новой редакции федерального закона о прокуратуре РФ", - добавил он.

Он также напомнил прокурорам о необходимости выявлять и пресекать любые правонарушения, которых по-прежнему остается много.

Он отметил, что это касается в том числе такой чувствительной сферы, как социальные права граждан.

"Вы знаете, вынесенные на российское голосование поправки в Конституцию РФ, усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а, значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан", - заявил Путин.