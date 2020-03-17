Прокуратура Набережных Челнов запретила заставлять школьников публично извиняться

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Набережных Челнов нашла нарушения закона об образовании в правилах внутреннего распорядка Лицея информационных технологий №36, по которым ученика могут, в частности, обязать публично извиниться. Ведомство вынесло протест лицею.

Прокурорская проверка выявила, что лицеистов могут наказывать не только выговорами или замечаниями, но их могут обязать принести публичные извинения, а их родителей могут заставить возместить имущественный ущерб, нанесенный школе.

В надзорном ведомстве объяснили, что по закону за нарушение устава школы или ее правил внутреннего распорядка могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор или отчисление. При этом эти меры невозможны к учащимся дошкольного возраста, в начальных классах и к лицам с ограниченными возможностями по здоровью.