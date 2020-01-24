Учительница в Самарской области уволилась из-за видео с танцем живота

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Педагог одной из школ в Самарской области, занимающаяся восточными танцами, уволилась по собственной инициативе после того, как в интернете распространилось видео с одним из ее выступлений.

В пресс-службе министерства образования и науки Самарской области сообщили в пятницу агентству "Интерфакс", что, увидев видео в интернете, администрация школы провела разъяснительную беседу с молодым педагогом.

Помимо этого руководство школы попросило администратора сайта удалить опубликованное видео. Собеседник агентства отметил, что "это было сделано незамедлительно".

По его данным, учительницу приняли на работу в школу в сентябре 2019 года.

"При приеме на работу каждый учитель знакомится с правилами поведения. Педагоги-наставники рассказывают, как нужно работать с детьми и вести себя в школе, как одеваться и общаться с родителями, знакомят новых сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения. После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника", - сообщил представитель министерства.

Ранее в социальных сетях были размещены видео с открытия одного из ночных клубов, где девушка в соответствующем костюме танцует восточный танец. Упоминалось, что танцовщица работает учительницей в одной из школ Самарской области.