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Уволен педагог сельской школы в Башкирии, предложившая ученикам "вешаться"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Учительницу сельской школы в Башкирии, оскорбившую ученицу, уволили с работы, заявила "Интерфаксу" начальник Салаватского районного отдела образования Альфия Каримова.

Как сообщалось ранее, в опубликованной в фейсбуке 10-минутной аудиозаписи педагог кричит на семиклассницу из-за невыполненного задания, называет ее неадекватной, невоспитанной, несобранной, а также оскорбляет других детей и даже предлагает им "вешаться".

"Она (учитель - ИФ) уволена согласно п.2. ст.136 ТК РФ (применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника - ИФ) приказом от 2 марта", - сказала Каримова.

По ее словам, до сих пор на педагога никто не жаловался. "Со стороны педагогов, родителей, детей до этого (инцидента - ИФ) ни одна жалоба в ее адрес не поступала, конфликтная комиссия этого человека ни разу не разбирала", - отметила Каримова.

Она добавила, что уволенная учительница сожалеет о произошедшем и извинилась перед школьницей и ее мамой, однако никак не объяснила свое поведение на уроке. С девочкой сейчас работает психолог.

Об этом инциденте стало известно, накануне, 2 марта. Вышеупомянутую аудиозапись выложил в интернете член Совета по правам человека при главе Башкирии Динар Зайнуллин. По словам Зайнуллина, запись ему передала мать ученицы школы из села Мурсалимкино Салаватского района.

"Со мной лучше не связываться. Я не раз вам это говорила. Я не посмотрю, что вы семиклассники. Вешайтесь лучше", - говорит женщина на аудиозаписи.

Альфия Каримова Башкирия

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