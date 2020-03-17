Бывший губернатор Юрченко отсудил 300 000 рублей за незаконное преследование

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске Октябрьский районный суд частично удовлетворил иск бывшего губернатора Василия Юрченко и присудил ему 300 000 рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Экс-губернатор в иске оценил моральный ущерб от преследования в 3 335 000 рублей, а в другом иске потребовал возместить ему 4 250 450 рублей расходов на услуги адвокатов.

Иск Юрченко о компенсации расходов на адвокатов - рассматривает Железнодорожный районный суд Новосибирска, сообщили в Октябрьском суде.

Ранее в отношении бывшего чиновника было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий. Одно из них, по которому его обвиняли в незаконном переводе земельного участка из категории земель обороны и безопасности в земли сельхозназначения, было прекращено за отсутствием состава преступления.

По второму уголовному делу экс-губернатор в октябре 2017 года получил три года условно. Этот эпизод обвинения был связан с его решением отменить аукцион по продаже земли в центре Новосибирска и по продаже его коммерческой организации по заниженной цене.

С февраля 2005 по сентябрь 2010 года Юрченко был вице-губернатором Новосибирской области. В сентябре 2010 года он возглавил регион. В марте 2014 года президент Владимир Путин отправил его в отставку "в связи с утратой доверия".