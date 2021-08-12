Суд Новосибирска частично удовлетворил иск о компенсации экс-губернатору Юрченко

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Новосибирска частично удовлетворил в четверг заявление бывшего губернатора Василия Юрченко о возмещении ему имущественного вреда в ходе уголовного преследования и расходов на адвокатов, сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил взыскать с государства в пользу Юрченко 289 847 рублей. Эта сумма должна быть взыскана "в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации", сказано в сообщении.

В удовлетворении остальной части заявленных требований Юрченко отказано, отмечает пресс-служба.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее сообщалось, что в июне Железнодорожный суд готовился рассмотреть иск бывшего губернатора Василия Юрченко о компенсации расходов на адвокатов, составивших почти 5,8 млн рублей.

30 декабря 2020 года суд взыскал в пользу Юрченко в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи в размере 5 млн 777 тыс. 930 рублей, однако прокуратура и Минфин РФ в лице управления казначейства по региону обжаловали решение.

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда не согласилась с доводами суда первой инстанции, отменила постановление Железнодорожного районного суда и направила материал на новое судебное рассмотрение.

В управлении судебного департамента в Новосибирской области "Интерфаксу" уточнили, что в декабре суд рассматривал иск также повторно, после отмены в апелляционной инстанции решения, принятого в мае 2020 года.

Как сообщалось, в мае 2020 года Железнодорожный районный суд Новосибирска более чем в 25 раз снизил сумму компенсаций услуг адвокатов экс-губернатору, взыскав с государства 212 тыс. 423 рубля. Первоначально в иске Юрченко оценил имущественный вред, причиненный в результате незаконного уголовного преследования, и расходы на адвокатов в размере 5 млн 482 тыс. 420 рубля. Таким образом, суд уменьшил размер компенсации в 25,8 раз, истец обжаловал решение.

Ранее Октябрьский районный суд также частично удовлетворил иск Юрченко о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование, оценив этот вред в 300 тыс. рублей при сумме иска на 3 млн 335 тыс. рублей.

Два уголовных дела о превышении полномочий

В отношении Юрченко было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий. Одно из них, связанное с переводом земельного участка, находившегося в собственности РФ, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения, было прекращено за отсутствием состава преступления.

По второму уголовному делу в отношении Юрченко 20 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности госслужбы. Суд признал его виновным по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По материалам дела, в 2010 году в результате действий занимавшего в тот момент пост первого вице-губернатора Юрченко были существенно нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц. Это, в частности, выразилось в отмене аукциона по приобретению объекта недвижимости (земельного участка) в центре Новосибирска и дальнейшей адресной продаже участка коммерческой организации по заниженной цене.

Предполагалось, что на этом участке, где до середины 2000-х гг. находилось лечебное учреждение, будет построена гостиница.

Нанесенный экс-губернатором ущерб, согласно приговору, составил 135,7 тыс. рублей – это расходы АО "Газтранском" на организацию и последующую отмену аукциона.