Парк "Куршская коса" закрыл для туристов часть объектов из-за коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Национальный парк "Куршская коса" с 23 марта временно закрыл часть своих туристических объектов для посещения, сообщила пресс-служба учреждения. Закрылись все помещения визит-центра, сообщила пресс-служба учреждения.

Территория музейного комплекса под открытым небом останется открытой, как и экологические тропы, маршруты и другие туристические объекты.

Нацпарк предлагает изучить историю Куршской косы на сайте учреждения, где выложат видеоролики и персональный путеводитель.

На территории парка проложено восемь специальных экскурсионных маршрутов, действуют визит-центр, Музей русских суеверий, а также этнографический музей - деревня викингов "Древняя Самбия"

В Калининградской области зарегистрировано семь случаев заражения новым коронавирусом, первая заболевшая уже выписалась.