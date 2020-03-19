В России снова "заминировали" несколько пассажирских самолетов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - 19 марта анонимы сообщили о минировании одновременно нескольких взлетевших пассажирских самолетов. Самолет "Аэрофлота" с 64 пассажирами, вылетевший из Москвы, благополучно сел в пункте назначения - в аэропорту Перми, сообщил пресс-секретарь аэропорта "Пермь" Евгений Кузнецов.

Лайнер проверили, бомбу не нашли, в 23:50 он должен вылететь обратьно в Москву.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что, несмотря на сообщение о бомбе на борту, в Сочи успешно сел Airbus А321, вылетевший из Москвы. Там летело 176 пассажиров. Самолет также начали проверять после посадки и выгрузки багажа.

"Заминированный" самолет авиакомпании S7, вылетевший из Москы, благополучно сел в Уфе. Там также бомбы не нашли, сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Ранее СМИ сообщили также о "минировании" рейсов Петербург - Москва и Новосибирск - Москва.

Массовая рассылка угроз о взрывах пассажирских самолетов началась в России в марте. Сначала самолеты экстренно сажал и проверяли, затем начали проверять уже по прилете в аэропорт назначения.

С 28 ноября в России продолжается массовая рассылка сообщений о минировании различных учреждений и строений. В Москве и Петербурге такие угрозы поступают почти каждый будний день.