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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Путин допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию из-за COVID-19

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил перенос сроков всероссийского голосования по поправке в Конституцию на более поздний срок в случае, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

Эпидемия коронавируса

"Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее, от политических мероприятий подобного рода - от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты - более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает", - сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Президент добавил: "Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование". При этом он попросил главу ЦИК продолжить работу и соответствующим образом настроить коллег.

"Хочу вас уверить, что ни на минуту не расслабляемся. Работаем и будем готовы к любой ситуации", - сказала Памфилова.

В свою очередь, зампред ЦИКа Майя Гришина заявила "Интерфаксу", что комиссия готовится обеспечить безопасность граждан на общероссийском голосовании на фоне ситуации с коронавирусом.

"Мы изучаем всю ситуацию с привлечением компетентных органов. Вся ситуация будет под контролем ЦИКа вместе с теми органами, которые отвечают за здоровье населения. Мы уже находимся в консультациях по этому вопросу", - сказала Гришина.

Ранее во вторник Путин подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", которым определил датой голосования 22 апреля. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Хроника 15 января – 17 марта 2020 годаИзменение Конституции
Владимир Путин ЦИК Элла Памфилова

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