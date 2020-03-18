В ЦИК заявили о готовности при необходимости перенести голосование по поправкам в Конституцию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с 22 апреля на более поздний срок, если ситуация с коронавирусом будет обостряться, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Я хочу подчеркнуть, что в условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование. Если ближе к 22 апреля будет понятно, и соответствующие ведомства, Роспотребнадзор и руководство страны, оценив все возможные риски, решат, что голосование надо переносить, мы к этому готовы", - заявила она на заседании ЦИК в среду.

Памфилова разъяснила, что президент не мог подписать указ о назначении голосования без даты, так как иначе у ЦИКа "не было бы правовых оснований делать то, что мы обязаны делать по подготовке и организации общероссийского голосования".

Путин подписал закон о поправках в Конституцию в середине марта. Позднее Конституционный суд РФ признал поправки в Конституцию соответствующими Основному закону. Это позволяет провести общероссийское голосование по изменениям в Конституцию, которое президентским указом было назначено на 22 апреля 2010 года.