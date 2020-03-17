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Путин подписал указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституции

Путин подписал указ об общероссийском голосовании по изменениям в Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", которым определил датой голосования 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Полный текст документа

"В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" постановляю:

1. Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

2. Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".

Дата голосования по изменениям в Основной закон

Официально дата голосования была впервые названа на встрече членов рабочей группы с Путиным 26 февраля. Ранее о том, что голосование могут провести 22 апреля, говорил информированный источник "Интерфакса".

На встрече с рабочей группой Путин согласился с предложением провести голосование по поправкам в этот день, и добавил, что поправки должны будут вступить в силу сразу же после голосования.

На предыдущей встрече с членами группы 13 февраля президент согласился с предложением провести голосование в будний день, но объявить его выходным. Тогда он предупредил, чтобы этот выходной не компенсировали за счет других выходных или праздников.

Путин подписал закон о поправках в Конституцию в середине марта. Позднее Конституционный суд РФ признал поправки в Конституцию соответствующими Основному закону. Это позволяет провести общероссийское голосование по изменениям в Конституцию.

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