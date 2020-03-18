Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

Фото: Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) фиксирует снижение ажиотажного спроса на продукты питания в РФ в связи с распространением коронавируса.

Глава АКОРТ Сергей Беляков в эфире "Россия 24" сообщил, что вечером 17 марта и утром 18 марта ажиотажный спрос начал затухать. "Население начинает более рационально относиться (к ситуации - ИФ)", - заявил он.

Беляков подчеркнул, что проблем с запасом продовольствия в торговых сетях нет, нет проблем и с его завозом.

Как отметил глава ассоциации, отличительная черта сегодняшнего ритейла - это огромное количество торговых сетей, торговых залов, это реальная конкуренция за клиента.

"Что нас отличает от Европы, где мы отмечаем пустые полки? Это высокая конкуренция за покупателя, высокая конкуренция поставщика за право быть на полке, - сказал он. - И мы сегодня видим заполненность распределительных центров на 80-90%". Причём речь идёт о быстрооборачиваемых товарах. "Запасов восполняемых, регулярно поддерживаемых у нас сейчас больше, чем на 35 дней в каждой торговой сети. Нет проблем с запасом прочности", - подчеркнул Беляков.

Говоря о покупателях, которые в ажиотажном спросе делают огромные запасы, глава ассоциации заявил, что сети способны удовлетворить повышенное желание потратить больше денег.

"Мы способны удовлетворить тех, кто (закупает продукты - ИФ) тележками, даже если их будет много. Но зачем так себя вести?" - добавил Беляков

Он также заявил, что рост продаж не отразится на доходах ритейлеров. Прежде всего, потому что он касается низкомаржинальных продуктов. "К тому же те дополнительные доходы, которые мы получаем, уже принвестировали в приобретение средств гигиены, в обеззараживание залов, в наем дополнительной рабочей силы в торговые залы и разгрузку продукции", - сказал он.

В последние дни торговые сети в РФ зафиксировали резкий рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитайзеры. Власти ввели ежедневный мониторинг ситуации с товарами в магазинах.

Кроме того, и онлайн-ритейлеры в разы увеличили продажи продуктов питания на фоне повышенного спроса, связанного с опасениями из-за коронавируса.