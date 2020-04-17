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Минсельхоз поддержал легализацию онлайн-продаж российского вина

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ поддерживает легализацию онлайн-продаж российской винодельческой продукции.

"Мы поддерживаем расширение каналов сбыта российской винодельческой продукции, в том числе в онлайне. При этом важно, чтобы соблюдались возрастные ограничения и иные требования законодательства в части продажи алкогольных напитков", - заявила журналистам замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует - алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях.

Согласно законопроекту, который Минфин подготовил еще в 2018 году, на первом этапе к онлайн-продажам предлагалось допустить производителей и оптовых продавцов, а только затем ритейлеров. При этом начать продажи алкоголя через интернет предлагалось с пива и вина.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство РФ законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")".

Против легализации онлайн-продаж алкоголя выступал Минздрав.

На фоне распространения коронавируса в России дискуссия о необходимости разрешить продажи алкогольной продукции через интернет активизировалась. В частности, глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк работает с правительством и Госдумой над вопросом легализации онлайн-продажи безрецептурных лекарств и алкоголя в связи с массовым карантином из-за коронавируса.

В условиях эпидемиологической ситуации по коронавирусу решение о дистанционной продаже алкоголя может быть принято более оперативно, считает замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. "Это решение было предложено достаточно давно министерством финансов. По нему сейчас, возможно, будет принято более оперативное решение", - говорил он.

Между тем, вопрос о целесообразности оперативного принятия законопроекта об онлайн-продажах алкоголя не связан с пандемией, считает замглавы Минсельхоза Лут.

Минсельхоз РФ

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