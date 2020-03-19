Доллар уверенно дорожает к основным валютам в условиях рыночной волатильности

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Доллар США уверенно дорожает по отношению к основным валютам в ходе торгов в четверг в условиях рыночной волатильности.

Евро торгуется утром в районе $1,0903 против $1,0915 на закрытие прошлой сессии. Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 118,61 иены по сравнению со 117,91 иены в среду.

В определенный момент торгов евро начал расти к доллару на сообщении о запуске Европейским центральным банком (ЕЦБ) беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на 750 млрд евро, в рамках которой будут приобретаться как государственные, так и корпоративные бумаги.

Программа, получившая название Pandemic Emergency Purchase Programme, должна поддержать финансовые рынки и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, который оказался под сильным давлением в последние дни.

Тем временем Сенат США приступает к изучению предложения Белого дома о выделении $1 трлн на поддержку экономики, включая прямую помощь американским домохозяйствам и финансовую помощь авиакомпаниям. Предполагается, что деньги (обсуждается сумма $1000 на человека) будут выделяться гражданам в два этапа - в начале апреля и середине мая, размер помощи будет зависеть от доходов и размера семьи.

Курс доллара составляет 108,77 иены против 108,07 иены по итогам торгов в среду, 18 марта.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,15%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет примерно 0,88%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,1503 против $1,1615 в предыдущий рабочий день и 1,0549 евро против 1,0646 евро.

Австралийский доллар падает к доллару США почти на 3%. Австралийская нацвалюта находится в районе $0,5604 против $0,5773 в предыдущий рабочий день.

Резервный банк Австралии (RBA) снизил базовую процентную ставку во второй раз в текущем месяце, чтобы поддержать экономику страны в условиях распространения коронавируса.

Ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до рекордно низких 0,25% годовых, говорится в сообщении австралийского ЦБ.