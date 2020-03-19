В России создали запас из 700 тыс. тест-систем на коронавирус

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В России создан запас тест-систем для выявления коронавируса в количестве 700 тыс. штук, этот запас будет постоянно пополняться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы также наладили производство диагностических тест-систем и организовали тестирование всех прибывающих в нашу страну людей из государств, где распространена эта инфекция, а также тех, с кем они контактировали", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, тест-системы поставят во все регионы, будет вестись контроль за тем, чтобы логистика поставок улучшалась с каждым днем. "Данные обо всех проводимых лабораторных исследованиях на коронавирус будут централизованы", - сказал премьер.

"Развернуто достаточное количество инфекционных коек, также достаточно у нас аппаратов искусственной вентиляции легких и при необходимости их число будет увеличено", - отметил он.

Кроме того, сообщил он, создан запас лекарств и средств индивидуальной защиты, медицинские организации готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

Ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, будут меняться в России

Мишустин также заявил, что ограничения в России, призванные не допустить распространения в стране COVID-19, будут меняться в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в мире.

"С учетом развития эпидемиологической ситуации в других странах, ограничительные меры внутри России могут корректироваться, но исключительно с целью защиты здоровья наших граждан", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер также напомнил, что в России больничные листы можно будет получать в дистанционном режиме, что должно помочь поддержать граждан и сохранить их доходы. Тем, кто заболел, окажут помощь, добавил он.

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Мишустин также распорядился вносить в правительство необходимые для противодействия распространению коронавируса документы максимально быстро и так же оперативно представлять их ему на подпись.

"На федеральном уровне создана система мониторинга за этой опаснейшей болезнью и введен набор мероприятий по ее профилактике. Все необходимые поручения даны. Большая их часть должна быть исполнена в течение этой недели. Прошу максимально оперативно, в течение 24 часов вносить необходимые документы в правительство. Аппарату правительства в такой же срок предоставлять документы мне на подпись", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что важно исполнять эти документы на уровне регионов и муниципалитетов. Мишустин также рассказал, что поручил регионам и федеральным органам власти создать оперативные ведомственные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по единой форме.

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Мишустин также выразил уверенность, что поводов для паники в связи с развитием ситуации с коронавирусом в России нет, и заверил, что страна справится с этим вызовом.

"Многие люди только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет. Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, и мы справимся с этой угрозой", - заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что принимаются активные меры для того, чтобы не допустить массового распространения вируса в России и снизить его влияние на экономику. "Все они продуманы и абсолютно оправданы, проработаны и скоординированы на всех уровнях. И мы продолжим действовать так же активно и энергично", - сказал Мишустин.

В России по состоянию на вечер среды, 18 марта, за весь период выявлено 147 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, из них 144 у граждан РФ, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии, сообщал оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием. Утром в четверг, 19 марта, стало известно, что в московской больнице умерла зараженная COVID-19 пациентка - 79-летняя женщина с целом рядом хронических заболеваний.