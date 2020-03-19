Мишустин объяснил новый режим продажи валюты Центробанком

Правительство также рассчитывает получить расширенные полномочия по выделению денег регионам

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Новый режим продажи валюты Банком России позволит увеличить предложение валюты, сделать его более предсказуемым в условиях падения цен на нефть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

О новом режиме ЦБ и Минфин России объявили утром 19 марта. "Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня $25 за баррель", - напомнил премьер.

Он заверил, что правительство и ЦБ и дальше будут принимать меры для обеспечения финансовой стабильности.

Мишустин отметил, что ограничения, которые разные страны вводят, чтобы сдерживать распространение коронавируса, сказываются на экономической активности и глобальных финансовых, фондовых и сырьевых рынках, а следовательно и на российской экономике.

По его словам, государство концентрируется на обеспечении финансовой стабильности, поддержании устойчивости отраслей и секторов экономики, поддержке населения и регионов. Депутаты Госдумы по своей инициативе подготовили законопроект, который расширяет полномочия правительства по выделению дополнительных средств регионам для борьбы с коронавирусом.

"Планируется, что сегодня он будет принят в первом чтении. Мы благодарны за такую поддержку. Правительство сможет более гибко и более оперативно реагировать на меняющуюся обстановку, своевременно увеличивать Резервный фонд и направлять средства туда, где они особо необходимы, без внесения поправок в бюджет", - сказал премьер.

Он также пообещал ввести еженедельный мониторинг рынка труда, чтобы представлять "полную картину занятости на местах, особенно в моногородах, наиболее уязвимых с этой точки зрения". "Социальные выплаты для тех, кто признан безработным, должны выплачиваться вовремя в полном объеме", - заявил Мишустин. По его словам, при необходимости федеральный центр поможет регионам.

Меры правительства направлены на недопущение массового распространения коронавируса и снижение его влияния на экономику, заверил премьер и при этом призвал самих граждан ответственно относиться к собственному здоровью, ограничить контакты и следовать рекомендациям врачей.