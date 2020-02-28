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Шнуров назвал деньги в Госдуме "просто смешными" в сравнении с его гонорарами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Музыкант, лидер группы "Ленинград" и член "Партии Роста" Сергей Шнуров заявил, что пошел в политику не ради корысти и успеха.

"Я пошел в политику не из-за хорошей жизни и не ради успеха. А деньги в Госдуме по сравнению с моими гонорарами просто смешные. Поэтому какую-то корысть с моей стороны заметить - надо быть большим фантазером", - сказал Шнуров журналистам в пятницу.

Он объяснил свое решение заняться политикой тем, что "переосмыслил себя в жизни". "Я политикой занимаюсь очень давно, просто не заявлял открыто, а сейчас я решил быть честен по отношению к себе и к тому делу, которым я занимаюсь", - сказал Шнуров.

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Для него "песни - это социальные высказывания, и они поднимали проблемы, а не говорили, как прекрасно жить".

При этом музыкант не намерен прекращать концертную деятельность. "Искусство от меня никуда не денется. Я как что-то придумывал, как сочинялся, так и буду сочинять, концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда".

20 февраля Шнуров официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". С предложением принять музыканта в партию выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.

В партии музыкант планирует взять на себя культурную повестку "в широком смысле этого слова". "Я за то, чтобы экономика развивалась не только на нашем ресурсном секторе - чтобы мы занимались производством, чтобы мы производили, в конце концов, смыслы, по большому счету, культуру. Чтобы наша культура была притягательной, в том числе и для соседей. Тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, если мы будем теми людьми, на которых хочется быть похожими", - рассказал он 20 февраля журналистам о своих политических предпочтениях.

С участием в выборах депутатов Госдумы музыкант пока не определился. "В планах пока такого... может быть, есть, а может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов", - сказал Шнуров.

Сергей Шнуров Партия роста

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