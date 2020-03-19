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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Глава НИИ гриппа спрогнозировал появление вакцины от COVID-19 к концу 2021 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В 2020 году не стоит ждать, что появится вакцина от коронавируса COVID-19, она появится к концу 2021 года, сообщил журналистам и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По его словам, самый быстрый этап работы над вакциной - идея и подготовка к разработке препарата. Разработка прототипа может занять от четырех до шести месяцев. Затем необходимы долгие доклинические исследования вакцины на животных и на здоровых добровольцах.

"Поэтому вакцины здесь и сейчас, в этом году, не будет, это займет несколько лет", - добавил Лиознов.

НИИ гриппа Минздрав Дмитрий Лиознов

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