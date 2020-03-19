Российские ученые расшифровали геном коронавируса

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России секвенировали первый полный геном коронавируса (определили аминокислотную или нуклеотидную последовательности белков и нуклеиновых кислот), сообщает пресс-служба Минздрава России.

И.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов, слова которого приводит ведомство, заявил, что "оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения".

"Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", - отмечает Лиознов.

Генетические данные загружены исследователями в международную базу данных, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса нового типа.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса. На встрече с общественностью Крыма в Севастополе он отказался обнародовать вероятные сроки разработки таких вакцин, но сообщил, что ему ответственные за это направление люди эти сроки называют.