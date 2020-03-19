Микробиолог предсказал, что большая часть населения земли переболеет COVID-19

По его оценке, нынешняя эпидемиологическая ситуация может затянуться на полгода

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Поскольку вакцины от коронавируса COVID-19 не будет до конца года, большей части населения Земли предстоит им заразиться, переболеть и получить от нее иммунитет, считает профессор кафедры микробиологии СПбГУ кандидат биологических наук Алексей Потехин. Его мнение опубликовано на сайте вуза и в фейсбуке.

Коллективный иммунитет приведет к сокращению числа заболевших и смягчению симптомов, но пока, по его оценке, текущая эпидемиологическая ситуация может растянуться на полгода.

Россия находится в самом начале развития эпидемии, через пару недель ситуация ухудшится, но это по-прежнему будет "очень далеко от тех эпидемий, которые человечество переживало всю свою историю, кроме последних 50 лет".

Коронавирус SARS-CoV-2 останется частью нашей жизни, пишет Потехин: "Сам он не исчезнет, его не уничтожат карантинами, лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет".

"Коронавирус вообще не похож на вирус гриппа. И поэтому он не будет держать человечество в карантинах и под боем годами и десятилетиями. У коронавирусов нет особенностей и механизмов, обеспечивающих высокую изменчивость, присущую вирусам гриппа. Они, вероятно, пойдут по обычному пути таких инфекций – чем дольше вместе с человеком, тем мягче симптоматика. И новые формы будут появляться редко, и не будут эффективно преодолевать иммунный барьер, возникающий после первого заражения. Но примерно на полгода (моя оценка) текущая эпидемическая ситуация может растянуться. Постепенно вирус станет частью пейзажа, многие переболеют, и человечество начнет возвращаться к нормальной жизни", - рассказал ученый.

По мнению Потехина, паника по поводу пандемии сильно раздута, вирус более заразен, чем вирус гриппа, но отстает от возбудителя кори. 80 000 заразившихся на миллиардный Китай, это немного, считает он. Ученый также призвал не верить в информацию о повторном заражении, поскольку иммунитет на коронавирусы обязан вырабатываться надежно.