В киноотрасли опасаются удорожания производства фильмов и сериалов в РФ

Из-за коронавируса стоимость смены вырастет на 35-50 тысяч рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Производство фильмов и сериалов после снятия ограничительных мер на съемки, введенных из-за пандемии коронавируса, подорожает примерно на 35-50 тысяч рублей за смену, считают представители киноотрасли.

"Что касается продюсеров, каждому из нас будет не просто, мы подсчитали примерно расходы первичные дополнительные, которые могут лечь на каждую смену. Они варьируются от 35 до 50 тысяч рублей, а то и больше в зависимости от количества людей в съемочной группе. Это связано с приобретением масок, респираторов, различных очистителей воздуха, очистителей. Но мы понимаем, что, к сожалению, упадет выработка, потому что, когда ты соблюдаешь все меры, выработка начинает падать", - сообщил в рамках совета экспертов о ситуации в кинематографе генеральный продюсер "Арт Пикчерз Вижн" Дмитрий Табарчук.

В свою очередь председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов отметил, что далеко не все компании смогут приступить к съемкам.

"Ситуация с вирусом неопределенная, и она на нас отражается. Какие-то регионы подают сигналы к тому, что они готовы, условно говоря дать такое разрешение, их немного. Наверное, последним в этом строю будет Москва, самый большой рынок, потому что в Москве наиболее сложная обстановка. Мы выражаем готовность выходить на площадку, мы провели работу с Роспотребнадзором. Это сложное условие, то есть если завтра скажут - все, снимайте, но соблюдая эти условия, далеко не все съемочные группы смогут выйти на площадку", - сказал Сельянов.

Он уточнил, что из-за ограничений будут невозможны съемки фильмов с массовками. "Но не только это. Кроме того, есть еще и личностные факторы... кто-то, возможно, откажется, кто-то из продюсеров не захочет брать на себя такую ответственность, какие-то проекты просто не пройдут... вот фильмы с поцелуями, классическое кино: она убегает, он ее догоняет. Вот догнал, нет, 1,5 метра "стоп". Дальше компьютерная графика, что ведет к подорожанию, а бюджеты падают", - подчеркнул Сельянов.

По словам Табарчука, возникнут трудности и с переездом съемочной группы в другой регион, "продюсеры будут готовы оплатить карантин съемочной группы, при этом мы понимаем, что в таком случае актеры не могут летать туда-обратно и на каждого актера будет накладываться требование".

Кроме того, как уточнил Табарчук, большинство сцен придется снимать на улице, а часть отложить вовсе до окончания ограничительных мер.

При этом съемочный процесс возобновлять необходимо, считают продюсеры. Из-за остановки съемочного процесса около 12 тысяч работников киноиндустрии остались без зарплаты. "Все отчетливо понимают, что 10-12 тысяч наших коллег участников съемочной группы они без зарплаты, они полностью лишены средств к существованию сейчас", - сообщил Сельянов.

Со своей стороны, Минкультуры РФ готово помогать продюсерам проводить переговоры с региональными властями и договариваться о съемках фильмов.

"Появились рекомендации Роспотребнадзора, по которым определяем, как может начинаться процесс кинопроизводства, с соблюдением каких требований по обеспечению санитарной безопасности. Вот эти рекомендации говорят о том, что появилась основа для принятия главами субъектов РФ решений о возобновлении деятельности по кинопроизводству. Со своей стороны, я хочу сказать, что Минкультуры будет оказывать необходимое содействие АПКиТ в ведении переговоров с властями регионов и выработке решений по срокам", - сообщил замминистра культуры РФ Максим Ксензов.

Накануне АПКиТ опубликовал подготовленные Роспотребнадзором рекомендации для организации киносъемочного процесса, съемки можно будет возобновить с учетом эпидемиологической обстановки.