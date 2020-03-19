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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

"Сегодня заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил заключение по обвинению Соколова Олега Валерьевича в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия)", - сказал Почуев.

Как ожидается, в ближайшее время дело будет передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

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"Согласно обвинительному заключению, преступление было совершено Соколовым в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко, не были связаны с его нахождением в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов", - пояснил адвокат.

Олег Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года застрелил свою 24-летнюю сожительницу - аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, - после чего расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.

Сразу после случившегося Соколов был задержан и арестован.

Вину в убийстве Ещенко историк признал в полном объеме. Вместе с тем, по версии защиты, Соколов "стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц" и травли, которая повлекла конфликт между ним и возлюбленной аспиранткой. Убийство, утверждает защита, произошло на "пике травли".

Олег Соколов Анастасия Ещенко

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