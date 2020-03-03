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Историку-потрошителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции историку Олегу Соколову, застрелившему и расчленившему свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Почуев.

"Следствие подошло к логическому процессуальному завершению. Вчера Олегу Валерьевичу было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), о чем ему в моем присутствии было объявлено в СИЗО-2 города Москвы ("Бутырка" - ИФ)", - сказал Почуев.

По его словам, вину Соколов по-прежнему признает и раскаивается.

Адвокат добавил, что защита приступит к ознакомлению с делом на этой неделе. Он также отметил, что в дальнейшем планирует заявить ходатайство о рассмотрении дела в суде в закрытом режиме.

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"Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии. Также чрезмерная публичность данного процесса уже вызвала отрицательные последствия как для стороны защиты, так и потерпевшей стороны. В отношении историка Соколова фактически был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт", - заключил адвокат.

Петербургский историк Соколов обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки СПбГУ Ещенко. По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября 2019 года из мелкокалиберного обреза, после чего историк расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник, по результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов был признан вменяемым.

Адвокат Соколова заявлял, что защита рассматривает различные версии трагедии - "начиная от банального убийства, заканчивая какими-то мистическими версиями".

Расследованием дела занимался центральный аппарат Следственного комитета.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Олег Соколов Анастасия Ещенко

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