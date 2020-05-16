Глава Минтранса счел некритичными для автоперевозок сборы в системе "Платон" и налоги

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Транспортный налог и плата для большегрузов в госсистеме "Платон" не критичны для работы автоперевозчиков, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в ходе выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов в субботу.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в настоящее время приостановка работы госсистемы "Платон", он ответил: "Не знаю, я не слышал об этом".

"Сегодня автомобильные грузовые перевозки сбалансированы. Мы видим, что объем перевозок на грузовом автомобильном транспорте стабилен. Он не очень сильно упал по отношению к прошлому году", - сказал Дитрих.

"У тех, кто свою экономику видит четко, вопросов по какой-то там отмене не возникает", - добавил министр.

"Единственное, о чем нас сейчас просит бизнес - действительно бизнес, а не его отдельные представители - чтобы мы помогли по возможностям в отношении лизинга транспортных средств и возможностям по снижению тех или иных видов утилизационного сбора и всего такого прочего. Мы эти вопросы и возможности прорабатываем", - сказал министр транспорта журналистам.

Как сообщалось, об отмене сборов с большегрузов в госсистеме "Платон" в связи с возникшим из-за коронавируса кризисом неоднократно просили грузоперевозчики - письма об этом направляла в кабмин Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП).

Об этом также, в частности просила общественная организация "Деловая Россия". В Минфине такую позицию не поддержали, сославшись в служебной переписке на то, что приостановка платежей в "Платоне" приведет к возникновению в бюджете выпадающих доходов, вследствие чего снизится объем средств, перечисляемых на ремонт дорог. Об этом ранее сообщал "Интерфаксу" источник в правительстве, ознакомившийся с письмом Минфина, где содержалась такая позиция.

В конце марта оператор госсистемы "Платон" (ООО "РТ-Инвест транспортные системы", РТИТС) заявлял, что не получал распоряжений о приостановке ее работы в связи с коронавирусом. "Пока это не более чем предложение неизвестных нам людей. Никаких соответствующих распоряжений на уровне правительства и Минтранса не поступало", - говорил собеседник "Интерфакса" в РТИТС.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% РТИТС владеет АО "РТ-Инвест" (ранее сообщалось, что компания на 74,99% принадлежала ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов, остальные 25,01% "РТ-Инвеста" - у ГК "Ростех" - при этом по данным на 26 февраля 2019 года учредители не заявлены). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%), Антон Замков (7,5%).