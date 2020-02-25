Бизнес поддержал повышение сбора в "Платон" для старых грузовиков

Также предлагается повысить для них транспортный сбор и ограничить въезд в крупные города

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) поддержала предложение Минпромторга повысить транспортный налог и сбор в систему "Платон" для коммерческих автомобилей класса "Евро-3" и ниже. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо АЕБ вице-премьеру Юрию Борисову.

Эти меры стимулируют вывод старых грузовиков из эксплуатации, считают в организации. В России 82,3% парка среднетоннажных и тяжелых грузовиков относятся к экологическому классу "Евро-3", это наносит ущерб экологии и повышает аварийность, поскольку таким машинам в среднем больше 15 лет, говорится в письме АЕБ.

Также ассоциация предлагает запрещать таким машинам въезд в крупные города и одновременно выделять госсубсидии на покупку новой техники.

Учитывая возможную "социальную чувствительность" предлагаемых мер, АЕБ предложила, чтобы сначала они коснулись только коммерческой техники и среднетоннажных грузовиков от 6 тонн (категории M2, M3, N2, N3) и только отдельных регионов. Повышение налога предлагается сначала для тяжелого транспорта, потом LCV, в самую последнюю очередь для легковых автомобилей, отмечает источник "Коммерсанта".

Предложения АЕБ увеличат налоговое бремя для подавляющего количества грузовиков, считает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов. Он сослался на данные "Автостата", по которым на 1 января 2019 года в стране было около 3,1 млн грузовиков с нормой токсичности "Евро-3" и ниже — это более 82% парка. Он также назвал нелогичным повышение сборов для системы "Платон", поскольку токсичность грузовика не портит дорожное полотно.