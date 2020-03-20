Все российские призывники пройдут карантин по прибытии в войсковые части

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом Шойгу заявил на заседании коллегии Минобороны в пятницу. Он также сообщил, что всех призванных на военную службу этой весной протестируют на коронавирус. По его словам, большинство призывников отправят в войска в мае-июне, перед отправкой их проверят на инфицирование COVID-19. До военной службы допустят только тех молодых людей, у кого не выявят заражения новой инфекцией, добавил министр.

"Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются", - сказал Шойгу.

Весенний призыв переносить не будут

Кроме того, глава Минобороны рассказал, что весенний призыв в армию не будут переносить из-за коронавируса, он начнется 1 апреля и закончится 15 июля, в строгом соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

18 марта в Кремле пообещали поинтересоваться у министерства обороны о планах относительно весеннего призыва в армию, который традиционно начинается 1 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "хорошим" вопрос журналистов, не планирует ли глава государства из-за коронавируса перенести весенний призыв в армию. "Не знаю. Вопрос - хороший. Будем изучать и обратимся с этим вопросом к министерству обороны", - сказал Песков.

В прошлом году в ходе весеннего призыва армию укомплектовали 135 тыс. новобранцами, сообщало Минобороны. В рамках осенней призывной кампании, стартовавшей 1 октября 2019 года, Вооруженные силы РФ пополнили около 132 тыс. призывников, сообщали в военном ведомстве.

В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.