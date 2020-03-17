Из-за депутата Госдумы Катасонова десять его коллег попали под карантин

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ряд депутатов от ЛДПР и от "Единой России" пропускают во вторник заседание из-за того, что депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов проигнорировал карантин по возвращении из Франции, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

"У нас сейчас часть депутатов находится на карантине по вине нашего коллеги, который посчитал для себя возможным не исполнять предписания", - сказал Володин во вторник, открывая заседание.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Катасонов в течение нескольких дней продолжал ходить в Госдуму после возвращения из Франции.

Председатель Госдумы сообщил, что "в этой связи сегодня часть депутатов фракции ЛДПР, кто находился непосредственно рядом с ним и контактировал, часть депутатов "Единой России", кто в непосредственной близости также по рассадке находились рядом, вынуждены находиться на карантине".

Володин призвал всех начать контроль с себя.

"Насколько мы будем сами относиться к предписаниям, к ограничениям с уважением и будем исполнять - многое зависит для того, чтобы сохранить жизнь тем, кто рядом с нами", - сказал спикер Думы.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова уточнила на заседании, что "по уважительной причине отсутствует 40 депутатов, в том числе пять, которые сложили полномочия, 10 - на сегодняшний находятся на карантине".

"Соответственно, в течение дня присутствовать будут 410 депутатов", - сказала Савастьянова.

Между тем Катасонов сообщил 13 марта, что его анализы не выявили коронавирус. "Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус - отрицательный!", - написал Катасонов на своей странице в фейсбуке.

Депутат рассказал, что вернулся из Франции в терминал D аэропорта Шереметьево и не получил уведомления о необходимости пройти 14-дневный карантин, так как, по его информации, все рейсы из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу в тот момент принимали терминалы F и E, где проводились дополнительный контроль и уведомление пассажиров.

"Прошу прощения у своих коллег и сотрудников аппарата за то, что создал для них такие сложности и повлиял на их планы ", - добавил Катасонов.