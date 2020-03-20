Набиуллина не ждет резкого роста цен

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России не видит риска резкого роста цен и в целом, и на определенные виды продукции в условиях борьбы с коронавирусом, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее спросили, может ли из-за введения режима ЧА вдвое подорожать бензин и нефтепродукты.

Она ответила, что сейчас действуют факторы разного рода, в том числе проинфляционные.

"Понятно, люди закупаются, делают запасы, есть повышенный спрос на продукцию, прежде всего длительного хранения. Скорее всего, это сдвижка влево - опережающие закупки товаров. Наоборот, могут возникнуть дезинфляционные факторы, связанные в том числе с последующим возможным снижением спроса", - сообщила Набиуллина.

Ранее, объявляя о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых, регулятор назвал недавнее ослабление рубля "временным проинфляционным фактором".

"Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью", - говорится в пресс-релизе ЦБ. Регулятор ожидает, что принимаемые меры по поддержанию финансовой стабильности вернут инфляцию к 4% в 2021 году.