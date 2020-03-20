Набиуллина не ожидает сокращения ВВП России по итогам года

Ситуацию в экономике она предпочитает считать "сложным периодом", но не кризисом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рост экономики России во II квартале замедлится по сравнению с I кварталом, но годовая динамика останется положительной, в III квартале ситуация стабилизируется, по итогам 2020 года пока ожидается рост, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Обычно рецессией называют ситуацию, когда отрицательный темп экономического роста несколько кварталов, не меньше двух. Мы видим, что темпы во втором квартале этого года могут замедляться - и темпы во втором квартале будут, скорее всего, меньше, чем в первом квартале. Но годовые темпы, на наш взгляд, скорее всего останутся в положительной зоне. Как будет развиваться ситуация в третьем квартале, зависит от многих обстоятельств. Мы пока исходим в качестве гипотезы, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учетом мер, которые принимаются правительством и Банком России", сказала она.

"На наш взгляд, не факт, что по итогам этого года будут отрицательные темпы. Мы, наоборот, по году в целом пока не ожидаем спада экономического", - добавила глава ЦБ.

По ее словам, регулятор уточняет прогноз и представит новый на заседании 24 апреля. Она подтвердила, что сейчас ситуация в экономике сильно отклонилась от базового прогноза ЦБ на 2020 год который предусматривал рост ВВП в 2020 году на 1,5-2% при цене нефти $55 за баррель.

"Как охарактеризовать ситуацию - период сложный. Главное, что к этому периоду мы подошли с достаточными накопленными и буферами, и устойчивостью финансовой системы. У нас есть весь арсенал инструментов, чтобы купировать риски и поддерживать экономическую деятельность, кредитование в этих условиях", - ответила она на вопрос, можно ли ситуацию в российской экономике назвать кризисом.