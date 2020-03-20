Исполнителей по госконтрактам прекратят штрафовать за нарушения

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство прекратит штрафовать исполнителей по госконтрактам, если те нарушат обязтельства, пообещал премьер-минстр Михаил Мишустин. Он сказал это на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, за рубежом некоторые предприятия остановили работу, среди них есть производители автокомпонентов. Если российские компании не получат эти детали, то не смогут исполнить часть своих обязательств по госокнтрактам.

"Поэтому мы приняли соответствующее решение - возможность внести изменения сроков исполнения контрактов по соглашению сторон, чтобы не вводить предприятия в дальнейшие дополнительные расходы", - сказал премьер.

Заводы даже в такой ситуации должны сохранить финансовую устойчивость, а люди - свои рабочие места, считает он.