В РФ отсрочили платежи за аренду федерального имущества для малого и среднего бизнеса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил одну из антикризисных мер, призванных помочь малому бизнесу пережить период борьбы с эпидемией коронавируса.

Согласно распоряжению от 19 марта, Росимуществу по договорам аренды федерального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства предписано в течение трех дней с момента обращения заключать допсоглашение, предусматривающее отсрочку арендной платы в 2020 году.

Ее нужно будет выплатить равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на других условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.