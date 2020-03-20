Правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физлиц

В первую очередь это касается зараженных коронавирусом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российским банкам дана рекомендация реструктурировать кредиты физических лиц, в первую очередь, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Целый комплекс мер по поддержке граждан и экономики принимает Банк России. В частности, банком дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать по ним пени и штрафов, в первую очередь речь идет о гражданах, которые предоставят официальные подтверждения наличия у них коронавирусной инфекции", - сказал Мишустин.

"Кроме того, будет расширена программа рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке 4% вместо действующих 6% и отдельно поддержание доступности ипотеки и снижении регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации", - отметил Мишустин.