Бывший директор петербургского "Водоканала" помещен под домашний арест

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие просило его арестовать.

20 ноября петербургский "Водоканал" сообщил об обысках по делу, по которому предприятие признано потерпевшим. "Фонтанка" сообщала об обысках у Целикова, у семьи умершего гендиректора "Водоканала" Феликса Кармазинова, а также у действующих сотрудников предприятия и ООО "Развитие и Инвестиции", которая снабжала ГУП электроэнергией.

В тот же день стало известно о задержании Целикова.

21 ноября в МВД сообщили, что он задержан по делу о поставках "Водоканалу" электроэнергии по завышенным ценам. Ущерб предприятию за три года следствие оценило в 1,8 млрд рублей. Ему вменили ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в соответствии с договором "Водоканала" и поставщика электроэнергии от 2011 года Целиков с июня 2016 года по май 2019 года "обеспечил подписание счетов-фактур, актов приема-передачи электроэнергии (мощности), содержащих завышенные данные о цене" на электричество, уточнили в пресс-службе судов. В результате длительной переплаты за электроэнергию "Целиков совместно с иными лицам завладел денежными средствами ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на сумму не менее 1 млрд рублей".